Хименес, которым интересуются «Реал» и «Манчестер Юнайтед», на карантине тренирует рабону

Нападающий «Вулверхэмптона» Рауль Хименес опубликовал в Twitter видео с тренировок на карантине. 28-летний мексиканец отрабатывает рабону — удар, который наносится по мячу позади опорной ноги.

Ранее в СМИ появилась информация, что игроком интересуются «Реал», «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал». Английский клуб готов расстаться с Хименесом за 80 миллионов фунтов стерлингов.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным CSSE, в мире коронавирус подтвержден у 1 002 159 человек. Умерших — 51 485, выздоровевших — 208 949. В России на данный момент 3548 случаев заражения, 30 человек умерли, выздоровело — 235.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется