Хейлунн и Йоро получили травмы в товарищеском матче против «Арсенала»

Игроки «Манчестер Юнайтед» Расмус Хейлунн и Лени Йоро получили травмы в товарищеском матче против «Арсенала» (1:2).

Оба футболиста травмировались в первом тайме: Хейлунн, который забил гол на 10-й минуте, был заменен на 16-й минуте, а Йоро — на 35-й.

В следующем товарищеском матче «Манчестер Юнайтед» 1 августа сыграет с «Бетисом».