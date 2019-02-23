Хет-трик Деулофеу помог "Уотфорду" разгромить "Кардифф", "Вест Хэм" обыграл "Фулхэм"

"Уотфорд" на выезде обыграл "Кардифф" в матче 27-го тура чемпионата Англии - 5:1. Хет-три в этой встрече сделал полузащитник Жерар Деулофеу, дубль на счету нападающего Троя Дини.

В еще одной игре "Вест Хэм" на своем поле победил "Фулхэм" - 3:1.

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27-й тур

"Кардифф Сити" - "Уотфорд" - 1:5 (0:1)

Голы: Деулофеу, 18 (0:1). Деулофеу, 61 (0:2). Деулофеу, 63 (0:3). Дини, 73 (0:4). Бамба, 82 (1:4). Дини, 90+1 (1:5).

"Кардифф Сити": Этеридж, Бамба, Экуэле Манга, Беннетт, Моррисон, Бакуна, Раллс (Мендес-Лейнг, 67), Патерсон, Артер, Мерфи (Хойлетт, 56), Ньясс (Зохоре, 71).

"Уотфорд": Фостер, Мариаппа, Янмат, Каткарт, Масина, Капуэ (Клеверли, 80), Перейра (Кина, 71), Дукуре, Хьюз, Дини, Деулофеу (Грэй, 85).

Предупреждения: Капуэ, 30. Перейра, 55. Патерсон, 85.

Судья: Ист.

22 февраля. Кардифф. Стадион "Cardiff City Stadium".

"Вест Хэм Юнайтед" - "Фулхэм" - 3:1 (2:1)

Голы: Бабел, 3 (0:1). Эрнандес, 29 (1:1). Диоп, 40 (2:1). Антонио, 90+1 (3:1).

"Вест Хэм Юнайтед": Фабяньски, Сабалета (Фредерикс, 46), Огбонна, Крессуэлл, Диоп, Райс, Нобл, Эрнандес (Арнаутович, 64), Снодграсс, Антонио, Фелипе Андерсон (Лансини, 76).

"Фулхэм": Рико, Нордтвейт, Одуа, Рим, Чемберс, Брайан, Кэрни, Сери (Замбо, 46), Сессеньон (Маркович, 46), Бабел, Митрович.

Предупреждения: Брайан, 45. Лансини, 83.

Судья: Мэйсон.

22 февраля. Лондон. Стадион "London Stadium".