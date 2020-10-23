Хет-трик Бэмфорда принес «Лидсу» крупную победу над «Астон Виллой». Бирмингемцы потеряли первые очки в сезоне
«Лидс» разгромил «Астон Виллу» в гостевом матче 6-го тура чемпионата Англии. Главным героем встречи стал нападающий Патрик Бэмфорд, который оформил хет-трик во втором тайме и установил итоговый счет в матче — 3:0.
«Лидс» набрал 10 очков и пока вышел на третье место в турнирной таблице. «Астон Вилла» потеряла первые очки в сезоне, но все равно остается на втором месте.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
6-й тур
«Астон Вилла» — «Лидс» — 0:3 (0:0)
Голы: Бэмфорд, 55 (0:1). Бэмфорд, 67 (0:2). Бэмфорд, 74 (0:3).
«Астон Вилла»: Мартинес, Таргетт, Мингс, Кэш, Конса, Баркли, Грилиш, Макгинн, Дуглас Луис, Трезеге (Траоре, 66), Уоткинс.
«Лидс»: Меллье, Даллас, Алиоски, Кох, Стрейк (Шеклтон, 21), Эйлинг, Клих, Родриго (Пабло Эрнандес, 79), Бэмфорд, Элдер Кошта (Рафинья, 83), Харрисон.
Предупреждения: Стрейк, 10. Мингс, 53. Грилиш, 69. Клих, 90.
Судья: Тирни (Англия).
23 октября. Бирмингем. Стадион «Вилла Парк».
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https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2020-2021/