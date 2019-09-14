Хет-трик Абрахама принес «Челси» победу над «Вулверхэмптоном»
В матче 5-го тура чемпионата Англии «Вулверхэмптон» принимал «Челси». Лондонцы переиграли соперника со счетом 5:2.
Хет-триком отметился нападающий «Челси» Тэмми Абрахам.
Эта победа стала для «синих» второй в нынешнем сезоне. Команда набрала 8 очков и поднялась в верхнюю половину турнирной таблицы.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
5-й тур
«Вулверхэмптон Уондерерс» — «Челси» — 2:5 (0:3)
Голы: Томори, 31 (0:1). Абрахам, 34 (0:2). Абрахам, 41 (0:3). Абрахам, 55 (0:4). Абрахам, 69 — в свои ворота (1:4). Кутроне, 85 (2:4). Маунт, 90+6 (2:5).
«Вулверхэмптон Уондерерс»: Руй Патрисиу, Хонни Кастро, Коади, Вальехо, Жоау Моутинью, Дендонкер (Кутроне, 46), Невеш, Саисс, Хименес (Гиббс-Уайт, 70), Траоре (Доэрти, 56), Жота.
«Челси»: Аррисабалага, Аспиликуэта, Алонсо, Рюдигер (Зума, 46), Кристенсен, Томори, Ковачич (Баркли, 70), Жоржинью, Маунт, Виллиан, Абрахам (Батшуайи, 77).
Предупреждения: Абрахам, 62. Кристенсен, 64. Саисс, 79.
Судья: Скотт (Англия).
14 сентября. Вулверхэмптон. Стадион «Молинью Стэдиум».
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https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2019-2020/