Хет-трик Абрахама принес «Челси» победу над «Вулверхэмптоном»

В матче 5-го тура чемпионата Англии «Вулверхэмптон» принимал «Челси». Лондонцы переиграли соперника со счетом 5:2.

Хет-триком отметился нападающий «Челси» Тэмми Абрахам.

Эта победа стала для «синих» второй в нынешнем сезоне. Команда набрала 8 очков и поднялась в верхнюю половину турнирной таблицы.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

5-й тур

«Вулверхэмптон Уондерерс» — «Челси» — 2:5 (0:3)

Голы: Томори, 31 (0:1). Абрахам, 34 (0:2). Абрахам, 41 (0:3). Абрахам, 55 (0:4). Абрахам, 69 — в свои ворота (1:4). Кутроне, 85 (2:4). Маунт, 90+6 (2:5).

«Вулверхэмптон Уондерерс»: Руй Патрисиу, Хонни Кастро, Коади, Вальехо, Жоау Моутинью, Дендонкер (Кутроне, 46), Невеш, Саисс, Хименес (Гиббс-Уайт, 70), Траоре (Доэрти, 56), Жота.

«Челси»: Аррисабалага, Аспиликуэта, Алонсо, Рюдигер (Зума, 46), Кристенсен, Томори, Ковачич (Баркли, 70), Жоржинью, Маунт, Виллиан, Абрахам (Батшуайи, 77).

Предупреждения: Абрахам, 62. Кристенсен, 64. Саисс, 79.

Судья: Скотт (Англия).

14 сентября. Вулверхэмптон. Стадион «Молинью Стэдиум».

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