Хески потребовал особого внимания к темнокожим игрокам

Бывший форвард «Лестера», «Ливерпуля» и сборной Англии Эмил Хески заявил, что после возобновления сезона АПЛ нужно уделить повышенное внимание темнокожим игрокам. Согласно исследованиям, люди с этим цветом кожи больше подвержены коронавирусу.

— Каждый игрок будет нервничать, учитывая происходящее в мире, — цитирует Хески The Guardian. — У меня есть друзья, чьи члены семей умерли, поэтому они будут обеспокоены. Важно помнить, что это человеческие создания. У них есть семьи, родители, дети, братья, сестры.

Если я больше восприимчив к чему-нибудь, то должно быть нормой, что вы будете сосредоточены на мне сильнее и следить за мной внимательнее, чем за другими.