Хески опасается смертности от коронавируса среди темнокожих игроков АПЛ

Бывший форвард «Лестера», «Ливерпуля» и сборной Англии Эмил Хески выразил беспокойство по поводу смертности от коронавируса среди темнокожих, азиатов и этнических меньшинств. По статистике, около 35 процентов среди больных коронавирусом, находящихся в критическом состоянии, относятся к указанной группе.

«Если бы я до сих пор играл в футбол, я бы на сто процентов был обеспокоен этим, — цитирует англичанина Daily Mirror. — У меня четверо детей, и я переживаю за них, за свою жену, за ее семью и за мою. Когда мы видим всплеск (коронаввируса — Прим. «СЭ») среди темнокожих азиатов и этнических меньшинств, мы должны понять, что чтоит за проблемами в этих группах. Два года назад, в декабре, умер мой дед. У него был диабет, повышенное давление — все это. Это те проблемы, которые у нас есть.

У моих старших детей серповидноклеточная анемия. Они тоже в группе риска? Что с ними будет? Многие даже не знают, что такие люди среди нас, пока что-то не случилось. Я начал следить за своей диетой, начал заниматься (спортом — Прим. «СЭ»). Когда ты играешь, то ты в форме. Когда ты закончил, то тебе нужно следить за собой. Я сказал бы, что сейчас моя мама здоровее меня».

По данным Worldometer, общее число зараженных в мире достигло 3 484 483 человека. Зафиксировано 244 780 летальных исходов, 1 121 576 человек выздоровели.

Первое место по числу зараженных занимают США (1 160 774 человек), далее следуют Испания (245 567), Италия (209 328), Великобритания (182 260) и Франция (168 396).