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Хенрик Ларссон ведет переговоры с английским клубом

14:28
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Экс-нападающий «Барселоны» Хенрик Ларссон может возглавить клуб английской лиги 1 «Саутенд», сообщает The Sun. Эту информацию подтвердил владелец клуба Рон Мартин.

— Ларссон посетил наш последний матч, после чего мы продолжили с ним переговоры. Хенрик — один из претендентов на пост тренера, но не более. На неделе у меня будет ряд встреч с потенциальными соискателями вакансии, в том числе встретимся и с Хенриком.

«Саутенд» после 9 туров занимает 21 место в лиге 1. Ниже расположились только «Уимблдон» и «Болтон».

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