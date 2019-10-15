Хенрик Ларссон не возглавит клуб третьего английского дивизиона

Бывший нападающий сборной Швеции Хенрик Ларссон не будет главным тренером клуба английской лиги 1 (третий по силе дивизион) «Саутэнд Юнайтед». Как сообщает BBC, переговоры с 48-летним специалистом закончились неудачей.

Планировалось, что в штаб Ларссона войдут Йохан Мьяллбю и Томми Джонсон, который бы занял пост главы скаутской службы. Однако последний принял другое предложение, и переговоры со всеми троими были завершены.

Ларссон дважды посещал игры «Саутэнда» в последнее время.

Предыдущий главный тренер клуба Кевин Бонд уволился 6 сентября после шести поражений подряд.

Хенрик Ларссон в качестве футболиста защищал цвета «Фейеноорда», «Селтика», «Барселоны», «Манчестер Юнайтед» и ряда других клубов. Последним местом его работы как тренера был «Хельсинборг», который он оставил летом всего через два месяца после назначения.