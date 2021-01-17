Хендерсон заявил, что все в «Ливерпуле» очень уважают Рэшфорда

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон высказался о форварде «Манчестер Юнайтед» Маркусе Рэшфорде, который продвигает социальные программы Англии в период пандемии коронавируса.

«Мне придется отложить соперничество в сторону, чтобы отдать должное одному из футболистов «Юнайтед». Не сомневаюсь, наши болельщики поддержат меня, учитывая, что это Маркус Рэшфорд.

То, что Маркус сделал за последний год, — невероятно. Он боролся за продовольственную программу, рассказал о проблеме бедных детей. Он использует свою репутацию на благо других.

Надеюсь, Маркус знает, что все в «Ливерпуле» его очень уважают. Мне повезло играть с ним в сборной Англии, но сегодня это ничего не значит. Это день соперничества«, — цитирует Хендерсона сайт клуба.

Сегодня, 17 января, состоится матч «Ливерпуля» с «Манчестер Юнайтед». Начало — в 19.30 по московскому времени.