Хендерсон собирает деньги на борьбу с коронавирусом

Полузащитник и капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон решил создать благотворительный фонд. Его цель — сбор средств для борьбы с коронавирусом.

По данным The Times, футболист пообщался по этому поводу с капитанами других клубов премьер-лиги. Хендерсон ставит перед собой цель собрать несколько миллионов фунтов, которые можно будет пожертвовать в пользу британского здравоохранения для борьбы с коронавирусом. Указано, что инициатива нашла поддержку среди игроков других команд.

Переговоры по этому поводу продолжаются. Футболисты хотят, чтобы средства были направлены туда, где это сейчас наиболее необходимо. Капитан «Ливерпуля» пообщался с представителями различных банков для организации фонда.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 1 016 330 людей. Умерших — 53 238, выздоровевших — 213 132.

По данным Роспотребнадзора на день 3 апреля, в России зарегистрировано 4149 случаев заражения коронавирусом в 78 регионах. За весь период умерли 34 зараженных, выздоровел 281 человек.