Хендерсон пропустит матч с «Арсеналом»

Полузащитник и капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон пропустит матч 3-го тура чемпионата Англии-2020/21 против «Арсенала», сообщил главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп. Также, специалист рассказал о состоянии других травмированных футболистов команды.

— Жоэль Матип пока не вернулся к тренировкам, — приводит пресс-служба «Ливерпуля» слова Клоппа. — Думаю, Джо Гомес начнет заниматься сегодня, по крайней мере, все говорят мне об этом. Что касается Хендерсона, то он пока не в строю, ему еще рано возвращаться на поле.

«Ливерпуль» примет «Арсенал» в понедельник, начало матча — в 22.00 (мск).