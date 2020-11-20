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Хендерсон пропустит матч «Ливерпуля» с «Лестером» из-за травмы

16:50
Джордан Хендерсон. Фото ФК «Ливерпуль».
Джордан Хендерсон. Фото ФК «Ливерпуль».
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Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон не сыграет в матче девятого тура чемпионата Англии против «Лестера», сообщил главный тренер «красных» Юрген Клопп.

«Посмотрим, кто сыграет, но Хендо и Трент (Александр-Арнолд — Прим. «СЭ») точно не выйдут, — цитирует Клоппа официальный сайт «Ливерпуля». — Все остальное узнаем позже. Фабинью и Тиагу? Они хорошо работают, как и Окс (Окслейд-Чемберлен), но посмотрим ближе к выходным».

30-летний Джордан Хендерсон в текущем сезоне провел девять матчей за «Ливерпуль» во всех турнирах. Матч «Ливерпуль» — «Лестер» состоится 22 ноября. Начало в 22.15 по московскому времени.

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