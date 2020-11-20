Хендерсон пропустит матч «Ливерпуля» с «Лестером» из-за травмы
Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон не сыграет в матче девятого тура чемпионата Англии против «Лестера», сообщил главный тренер «красных» Юрген Клопп.
«Посмотрим, кто сыграет, но Хендо и Трент (Александр-Арнолд — Прим. «СЭ») точно не выйдут, — цитирует Клоппа официальный сайт «Ливерпуля». — Все остальное узнаем позже. Фабинью и Тиагу? Они хорошо работают, как и Окс (Окслейд-Чемберлен), но посмотрим ближе к выходным».
30-летний Джордан Хендерсон в текущем сезоне провел девять матчей за «Ливерпуль» во всех турнирах. Матч «Ливерпуль» — «Лестер» состоится 22 ноября. Начало в 22.15 по московскому времени.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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