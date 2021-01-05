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Хендерсон прокомментировал поражение «Ливерпуля» от «Саутгемптона»

15:53
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Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон в Twitter высказался по поводу поражения в матче 17-го тура чемпионата Англии с «Саутгемптоном» (0:1).

«Не так мы хотели начать новый год. Но мы продолжает идти вперед, постараемся сделать все возможное. Нужно изменить ситуацию», — написал Хендерсон.

«Ливерпуль» потерпел только второе поражение в сезоне. Команда имеет в активе 33 очка и продолжает лидировать в турнирной таблице. Но у «Манчестер Юнайтед» также 33 очка и одна игра в запасе.

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