Хендерсон продлит контракт с «Ливерпулем» до 2024 года
Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон пролит контракт с клубом, сообщает журналист Фабрицио Романо.
По сведения источника, 31-летний анличанин обсуждает с клубом окончательные детали и пункты. Новое соглашение будет рассчитано до июня 2024 года.
Хендерсон выступает за «Ливурпуль» с 2011 года. В минувшем сезоне хавбек провел 28 матчей, в которых забил гол и сделал результативную передачу. Текущий контракт действует до июня 2023 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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