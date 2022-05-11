Хендерсон после победы над «Астон Виллой» высказался о борьбе за чемпионство в АПЛ

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон прокомментировал победу над «Астон Виллой» (2:1) в матче 33-го тура чемпионата Англии.

«Парни были невероятны в течение долгого времени, и сегодняшний вечер ничем не отличался. Знали, что это будет тяжелая игра против хорошей команды.

Всегда было тяжело, поэтому мы должны продолжать двигаться вперед. Находимся сейчас в том же положении, что и перед игрой. Это была важная игра и важные три очка. Мы концентрируемся на том, что нам нужно сделать — впереди еще одна важная игра на выходных, финал Кубка Англии. Необходимо восстановиться. Победа в АПЛ сейчас вне нашего контроля, поэтому не нужно тратить на разговоры об этом энергию", — цитирует BBC Хендерсона.

В турнирной таблице чемпионата Англии «Ливерпуль» догнал «Манчестер Сити», идущий первым. У обеих команд по 86 очков, но у «горожан» один матч в запасе.