Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон поделился мнением о бывшем товарище по команде, нападающем Дэнни Ингзе.

— Когда в прошлом сезоне «Саутгемптон» играл на Энфилде, Дэнни не мог выйти на поле, потому что все еще действовали права аренды. Теперь же все иначе, трансфер официальный и на постоянной основе. И это значит, что теперь мы все должны научиться останавливать одного из самых опасных центр-форвардов в Премьер-лиге, — рассказал Хендерсон пресс-службе клуба. — Ингзи был очень милым парнем вне поля. Но на поле он ылл ужасен, в самом лучшем смысле этого слова: он не даст вам ни секунды, чтобы передохнуть, всегда порываясь вперед, пытаясь отобрать мяч, постоянно предлагая себя и являясь реальной угрозой.

Тот факт, что он наконец получил признание, которое он заслуживает как один из лучших нападающих в одной из лучших лиг Европы, является наградой за всю тяжелую работу, которую он проделал в течение очень и очень долгого времени.

В 2018 году 27-летний Ингзе выступал за «Саутгемптон» на правах аренды. В июле прошлого года клуб выкупил игрока за 22,20 миллиона евро. В сезоне 2019/20 игрок забил 14 голов и отдал одну результативную передачу в 24 матчах Премьер-лиги.