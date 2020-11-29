Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон прокомментировал судейство в матче 10-го тура чемпионата Англии против «Брайтона» (1:1).

Главный арбитр встречи Стюарт Атвелл дважды отменил взятия ворот «Ливерпулем» после помощи ВАР, а также воспользовался видеопросмотром для того, чтобы назначить пенальти в пользу «Брайтона», который реализовал Паскаль Гросс.

«Я не могу говорить о судействе, потому что у меня будут проблемы. Третий видеопросмотр — я не знаю, это было не нарушение. Вы можете подумать, что я предвзят, но если вы спросите игроков соперника, они скажут то же самое. Они сказали это, уходя с поля. Чувствуешь, как будто есть много решений против нас, и они сбивают меня с толку. Не хочу говорить за кого-то, но, на мой взгляд, я бы отказался от ВАР. Я просто хочу играть в футбол как раньше», — приводит слова Хендерсона BBC Sport.