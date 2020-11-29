Хендерсон — о двух отмененных голах «Ливерпуля»: «Я бы отказался от ВАР. Хочу играть в футбол как раньше»
Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон прокомментировал судейство в матче 10-го тура чемпионата Англии против «Брайтона» (1:1).
Главный арбитр встречи Стюарт Атвелл дважды отменил взятия ворот «Ливерпулем» после помощи ВАР, а также воспользовался видеопросмотром для того, чтобы назначить пенальти в пользу «Брайтона», который реализовал Паскаль Гросс.
«Я не могу говорить о судействе, потому что у меня будут проблемы. Третий видеопросмотр — я не знаю, это было не нарушение. Вы можете подумать, что я предвзят, но если вы спросите игроков соперника, они скажут то же самое. Они сказали это, уходя с поля. Чувствуешь, как будто есть много решений против нас, и они сбивают меня с толку. Не хочу говорить за кого-то, но, на мой взгляд, я бы отказался от ВАР. Я просто хочу играть в футбол как раньше», — приводит слова Хендерсона BBC Sport.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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