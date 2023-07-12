Хендерсон не поедет с «Манчестер Юнайтед» в турне по США

Голкипер Дин Хендерсон не поедет с «Манчестер Юнайтед» в предсезонное турне по США.

Как сообщает Sky Sports, 26-летний англичанин продолжает восстанавливаться после травмы бедра, полученной во время аренды в «Ноттингем Форест» в прошлом сезоне.

Отмечается, что «Ноттингем Форест» по-прежнему заинтересован в подписании с Хендерсоном постоянного контракта. Переговоры возобновятся, если «МЮ» подпишет нового вратаря.