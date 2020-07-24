Полузащитник и капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон признан лучшим игроком чемпионата Англии-2019/20 по версии Ассоциации футбольных журналистов Англии, сообщает Sky Sports.

Хендерсон получил более четверти от всех голосов и обогнал своих партнеров по команде, вратаря Алиссона, защитников Трента Александр-Арнолда и Виргила ван Дейка, а также нападающего Садио Мане. Кроме того, хавбек оказался выше полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брейне и нападающего Маркуса Рэшфорда.

В сезоне-2019/20 «Ливерпуль» досрочно стал чемпионом Англии, а Хендерсон провел за команду 30 матчей, забив 4 мяча и отдав 5 результативных передач.