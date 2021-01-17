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Хендерсон: «Ливерпуль» выглядел более сильной командой, чем «МЮ»

22:31
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Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон поделился впечатлениями от матча чемпионата Англии против «Манчестер Юнайтед» (0:0). По словам хавбека, «красные» выглядели лучше соперника.

— Мы немного разочарованы, что не взяли дома три очка, — цитирует BBC Хендерсона. — Я думал, что мы сделали достаточно для победы, особенно в первом тайме. Мы много владели мячом, создавали моменты, но не могли доставить мяч в сетку.

У них были 1-2 момента. Они опасны в контратаке. Но в целом я думаю, что мы были более сильной командой.

Мы показали, что должны продолжать двигаться вперед, усердно работать и совершенствоваться.

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