Хазенхюттль выразил недовольство в связи с вызовом Минамино в сборную Японии

Главный тренер «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль выразил недовольство тем, что нападающий «святых» Такуми Минамино получил вызов в сборную Японии.

«Похоже, Минамино поедет в сборную, хотя мне не нравятся все эти дальние перелеты и переезды. Впрочем, ничего не поделать. Если честно, когда я вижу, сколько проблем вызывают перелеты в наше время и через что игрокам нужно пройти, чтобы вернуться в команду, мне это кажется ерундой. Нам нельзя покидать страну ни под каким предлогом, а потом футболистам разрешают летать по всему миру в условиях пандемии. Мы ничего не можем с этим сделать, только принять это. Надеюсь, что футболисты вернутся и смогут играть сразу же», — приводит Mirror слова Хазенхюттля.

Минамино перешел в «Саутгемптон» в январе на правах аренды из «Ливерпуля». На счету 26-летнего японца 2 гола в 6 матчах за «святых».