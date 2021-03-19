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Хазенхюттль выразил недовольство в связи с вызовом Минамино в сборную Японии

12:58
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Главный тренер «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль выразил недовольство тем, что нападающий «святых» Такуми Минамино получил вызов в сборную Японии.

«Похоже, Минамино поедет в сборную, хотя мне не нравятся все эти дальние перелеты и переезды. Впрочем, ничего не поделать. Если честно, когда я вижу, сколько проблем вызывают перелеты в наше время и через что игрокам нужно пройти, чтобы вернуться в команду, мне это кажется ерундой. Нам нельзя покидать страну ни под каким предлогом, а потом футболистам разрешают летать по всему миру в условиях пандемии. Мы ничего не можем с этим сделать, только принять это. Надеюсь, что футболисты вернутся и смогут играть сразу же», — приводит Mirror слова Хазенхюттля.

Минамино перешел в «Саутгемптон» в январе на правах аренды из «Ливерпуля». На счету 26-летнего японца 2 гола в 6 матчах за «святых».

Дополнительная информация:

https://www.mirror.co.uk/sport/football/news/liverpool-southampton-takumi-minamino-hasenhuttl-23757803

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