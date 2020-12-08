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Хазенхюттль: «У «Саутгемптона» очень напряженный период сезона, нам нужен каждый игрок»

02:51
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Главный тренер «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль подвел итоги матча 11-го тура чемпионата Англии против «Брайтона»? (2:1).

«Не думаю, что мы сыграли наш лучший матч. На поле было скользко, у каждого игрока были проблемы. В конце концов, Дэнни Ингс реализовал блестящий пенальти. Сейчас у нас все в хорошей форме. У нас очень напряженный период сезона, нам нужен каждый игрок», — приводит слова Хазенхюттля BBC Sport.

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