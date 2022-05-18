Главный тренер «Саутгемптона» Ральф Ральф Хазенхюттль прокомментировал поражение от «Ливерпуля» (1:2) в матче 37-го тура чемпионата Англии.

«Сегодня мы сделали все возможное. Второй гол, который мы пропустили, был немного разочаровывающим. В тот момент не было необходимости пропускать. Нелегко удивить «Ливерпуль», но мы старались изо всех сил.

Как всегда, в этом сезоне было много взлетов и падений. Мы набрали 40 очков относительно рано, чтобы остаться в лиге, но мы не смогли снова подняться выше. Не нужно забывать, что перед этим сезоном мы были в списке претендентов на вылет, потому что мы потеряли нашего лучшего нападающего», — цитирует BBC Хазенхюттля.