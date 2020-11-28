Хазенхюттль не обращает внимания на слухи об уходе в «Манчестер Юнайтед»
Главный тренер «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль отреагировал на слухи о том, что он является одним из кандидатов на пост наставника «Манчестер Юнайтед» в случае увольнения Уле Гуннара Сульшера.
— Я не обращаю внимания на эти слухи, — приводит Goal.com слова Хазенхюттля. — Даже когда я еду в машине, переключаюсь на музыку, если начинают говорить о спорте. Меня интересует только то, что происходит в «Саутгемптоне», я подписал долгосрочный контракт и считаю, что в этом клубе у меня может получиться что-то особенное.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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