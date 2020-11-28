Хазенхюттль не обращает внимания на слухи об уходе в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль отреагировал на слухи о том, что он является одним из кандидатов на пост наставника «Манчестер Юнайтед» в случае увольнения Уле Гуннара Сульшера.

— Я не обращаю внимания на эти слухи, — приводит Goal.com слова Хазенхюттля. — Даже когда я еду в машине, переключаюсь на музыку, если начинают говорить о спорте. Меня интересует только то, что происходит в «Саутгемптоне», я подписал долгосрочный контракт и считаю, что в этом клубе у меня может получиться что-то особенное.