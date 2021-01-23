Хазенхюттль доволен игрой «Саутгемптона» в матче с «Арсеналом»

Главный тренер «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль оценил игру своей команды в матче 1/16 финала Кубка Англии против «Арсенала».

«В первом тайме у нас было больше ударов и больше сил, — цитирует специалиста ВВС. — Это нормально, что они («Арсенал» — Прим. «СЭ») добавили во втором тайме. У нас были 1-2 момента, Шейн Лонг должен был заработать пенальти.

Мы делали отборы, но не лучшим образом принимали решения при завершении атак. В целом мы хорошо работали без мяча. Сегодня мы хорошо сыграли как команда".

В следующем раунде «Саутгемптон» сыграет с «Вулверхэмптоном».