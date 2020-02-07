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Хазенхюттль должен подписать новый контракт с «Саутгемптоном»

21:00
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Главный тренер «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль должен до конца сезона подписать новый контракт с клубом, сообщает The Telegraph.

Действующее соглашение 52-летнего специалиста рассчитано до лета 2021 года. Однако «святые» рассчитывают заключить новый долгосрочный контракт с тренером.

Хазенхюттль возглавил «Саутгемптон» в декабре 2018 года. В этом сезоне после 25 туров команда занимает 13-е место в чемпионате Англии.

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