Хазенхюттль должен подписать новый контракт с «Саутгемптоном»

Главный тренер «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль должен до конца сезона подписать новый контракт с клубом, сообщает The Telegraph.

Действующее соглашение 52-летнего специалиста рассчитано до лета 2021 года. Однако «святые» рассчитывают заключить новый долгосрочный контракт с тренером.

Хазенхюттль возглавил «Саутгемптон» в декабре 2018 года. В этом сезоне после 25 туров команда занимает 13-е место в чемпионате Англии.