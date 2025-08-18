Хави Симонс хочет перейти в «Челси», несмотря на интерес «Баварии» и «Манчестер Сити»

Полузащитник «Лейпцига» Хави Симонс близок к переходу в «Челси», сообщает ESPN.

По сведениям источника, 22-летний голландец сообщил руководству клуба, что хочет перейти в «Челси», несмотря на интерес со стороны «Баварии» и «Манчестер Сити».

В сезоне-2024/25 Симонс провел 33 матча, в которых забил 11 голов и сделал 8 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 70 миллионов евро.