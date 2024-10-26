Хави не намерен возглавлять «Манчестер Юнайтед» или сборную Катара

Испанский тренер Хави не планирует пока возвращаться к работе.

Как сообщает Relevo, специалист не намерен возглавлять «Манчестер Юнайтед» или сборную Катара, о чем ранее сообщали СМИ. 44-летний Хави настроен на то, чтобы отдыхать до конца сезона.

Последним место работы тренера была «Барселона», которую он покинул летом этого года. Он тренировал каталонцев с ноября 2021 года. До этого испанец работал в катарском «Аль-Садде».