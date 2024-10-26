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Сегодня, 20:05

Хави не намерен возглавлять «Манчестер Юнайтед» или сборную Катара

Ана Горшкова
Корреспондент
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Испанский тренер Хави не планирует пока возвращаться к работе.

Как сообщает Relevo, специалист не намерен возглавлять «Манчестер Юнайтед» или сборную Катара, о чем ранее сообщали СМИ. 44-летний Хави настроен на то, чтобы отдыхать до конца сезона.

Последним место работы тренера была «Барселона», которую он покинул летом этого года. Он тренировал каталонцев с ноября 2021 года. До этого испанец работал в катарском «Аль-Садде».

Источник: Relevo
Хави Эрнандес (Хави)
Сборная Катара по футболу
ФК Манчестер Юнайтед
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 9 7 2 0 20-9 23
2
 Ливерпуль 8 7 0 1 15-3 21
3
 Астон Вилла 9 5 3 1 16-11 18
4
 Арсенал 8 5 2 1 15-8 17
5
 Брайтон 9 4 4 1 16-12 16
6
 Нот. Форест 9 4 4 1 11-7 16
7
 Челси 8 4 2 2 17-10 14
8
 Тоттенхэм 8 4 1 3 18-9 13
9
 Брентфорд 9 4 1 4 18-18 13
10
 Борнмут 9 3 3 3 11-11 12
11
 Ньюкасл 8 3 3 2 8-8 12
12
 Фулхэм 8 3 2 3 11-11 11
13
 МЮ 8 3 2 3 7-9 11
14
 Лестер 9 2 3 4 13-17 9
15
 Вест Хэм 8 2 2 4 11-15 8
16
 Эвертон 8 2 2 4 9-15 8
17
 Ипсвич 9 0 4 5 9-20 4
18
 Кр. Пэлас 8 0 3 5 5-11 3
19
 Вулверхэмптон 9 0 2 7 12-25 2
20
 Саутгемптон 9 0 1 8 6-19 1
Результаты / календарь
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25.10 22:00
Лестер – Нот. Форест
 1 : 3
26.10 17:00
Астон Вилла – Борнмут
 1 : 1
26.10 17:00
Брентфорд – Ипсвич
 4 : 3
26.10 17:00
Брайтон – Вулверхэмптон
 2 : 2
26.10 17:00
Ман. Сити – Саутгемптон
 1 : 0
26.10 19:30
Эвертон – Фулхэм
 - : -
27.10 17:00
Челси – Ньюкасл
 - : -
27.10 17:00
Кр. Пэлас – Тоттенхэм
 - : -
27.10 17:00
Вест Хэм – МЮ
 - : -
27.10 19:30
Арсенал – Ливерпуль
 - : -
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 11
Брайан Мбеумо

Брайан Мбеумо

Брентфорд

 8
Крис Вуд

Крис Вуд

Ноттингем Форест

 7
П
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 7
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 5
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 5
И К Ж
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 6 1 2
Вильям Салиба

Вильям Салиба

Арсенал

 8 1 2
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 5 1 1
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