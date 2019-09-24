Хави хочет поработать в чемпионате Англии

Экс-полузащитник «Барселоны» Хави заявил о своем желании поработать в чемпионате Англии. Напомним, что с этого сезона Хави перешел на тренерскую работу. Сейчас он возглавляет катарский «Аль-Садд».

— Да, моя мечта — это «Барса», но кто в здравом уме может отказать клубу АПЛ? — цитирует Хави Sky Sport. — Вы только посмотрите на их атмосферу, стадионы, уровень футболистов! Конечно, я бы хотел попробовать себя в одном из топ-клубов: «Манчестер Сити», «Челси», «Арсенале» или «Тоттенхэме». Тем не менее, я отчетливо понимаю, что Юрген Клопп, Маурицио Почеттино и Унаи Эмери выполняют просто невероятную работу.