Хави Грасия: "Уотфорд" знал, что должен провести с "Ман Сити" идеальный матч"

Главный тренер "Уотфорда" Хави Грасия прокомментировал поражение от "Манчестер Сити" в финале Кубка Англии (0:6). По словам бывшего главного тренера "Рубина", его команда не смогла навязать борьбу сопернику.

- Сейчас мы очень расстроены, но перед игрой знали, что должны провести идеальный матч, - цитирует BBC Грасию. - Мы начали хорошо, Роберто Перейра создал отличный момент на десятой минуте, но потом они доминировали. Нам трудно было прессинговать, хоть мы и пытались. Они были лучше, мы их поздравляем, но в следующем году еще раз попробуем победить.

Я хочу поблагодарить болельщиков, они великолепны. Иногда нужно проиграть, чтобы победить в будущем. Мы попытаемся это сделать.