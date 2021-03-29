Хаверц рассказал о сложностях адаптации в «Челси»

Полузащитник «Челси» Кай Хаверц рассказал о сложностях, с которыми столкнулся во время адаптации в лондонском клубе.

«Непростой сезон. Дела шли не очень гладко. Это нормально, учитывая, что я впервые уехал за границу. На адаптацию нужно больше полугода. Сейчас все неплохо, поэтому я не хочу снова возвращаться к негативным моментам», — цитирует Хаверца Goal.com.

21-летний немец перешел в «Челси» из «Байера» летом 2020 года. В этом сезоне футболист забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи в 21 матче АПЛ.