Хаверц — о 1:0 с «Ипсвичем»: «Арсенал» мог забить еще гол или два»
Форвард «Арсенала» Кай Хаверц подвел итоги матча 18-го тура чемпионата Англии против «Ипсвича» (1:0).
«Конечно, три очка дома — это здорово. Сложный соперник, было трудно его сломить. У них не было подходящего шанса, поэтому мы хорошо контролировали игру. Мы все равно могли забить еще один или два гола. Это АПЛ, здесь каждая команда сильна. Мы гордимся победой. Домашние игры очень важны для нас, мы чувствуем энергию болельщиков», — приводит слова Хаверца Amazon Prime.
После этого матча «Арсенал» с 36 очками поднялся на второе место в турнирной таблице, «Ипсвич» с 12 очками — на предпоследней строчке.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|17
|13
|3
|1
|40-17
|42
|
2
|Арсенал
|18
|10
|6
|2
|35-16
|36
|
3
|Челси
|18
|10
|5
|3
|38-21
|35
|
4
|Нот. Форест
|18
|10
|4
|4
|24-19
|34
|
5
|Ньюкасл
|18
|8
|5
|5
|30-21
|29
|
6
|Борнмут
|18
|8
|5
|5
|27-21
|29
|
7
|Ман. Сити
|18
|8
|4
|6
|30-26
|28
|
8
|Фулхэм
|18
|7
|7
|4
|26-23
|28
|
9
|Астон Вилла
|18
|8
|4
|6
|26-29
|28
|
10
|Брайтон
|18
|6
|8
|4
|27-26
|26
|
11
|Брентфорд
|18
|7
|3
|8
|32-32
|24
|
12
|Тоттенхэм
|18
|7
|2
|9
|39-26
|23
|
13
|Вест Хэм
|18
|6
|5
|7
|23-30
|23
|
14
|МЮ
|18
|6
|4
|8
|21-24
|22
|
15
|Эвертон
|17
|3
|8
|6
|15-22
|17
|
16
|Кр. Пэлас
|18
|3
|8
|7
|18-26
|17
|
17
|Вулверхэмптон
|18
|4
|3
|11
|29-40
|15
|
18
|Лестер
|18
|3
|5
|10
|22-40
|14
|
19
|Ипсвич
|18
|2
|6
|10
|16-33
|12
|
20
|Саутгемптон
|18
|1
|3
|14
|11-37
|6
|26.12
|15:30
|
Ман. Сити – Эвертон
|1 : 1
|26.12
|18:00
|
Борнмут – Кр. Пэлас
|0 : 0
|26.12
|18:00
|
Челси – Фулхэм
|1 : 2
|26.12
|18:00
|
Ньюкасл – Астон Вилла
|3 : 0
|26.12
|18:00
|
Нот. Форест – Тоттенхэм
|1 : 0
|26.12
|18:00
|
Саутгемптон – Вест Хэм
|0 : 1
|26.12
|20:30
|
Вулверхэмптон – МЮ
|2 : 0
|26.12
|23:00
|
Ливерпуль – Лестер
|3 : 1
|27.12
|22:30
|
Брайтон – Брентфорд
|0 : 0
|27.12
|23:15
|
Арсенал – Ипсвич
|1 : 0
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|16
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|13
|
|
Коул Палмер
Челси
|12
|П
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|11
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|10
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|10
|2
|2
|
|
Бруну Фернандеш
Манчестер Юнайтед
|18
|1
|1
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|14
|1
|5