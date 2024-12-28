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Хаверц — о 1:0 с «Ипсвичем»: «Арсенал» мог забить еще гол или два»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Арсенала» Кай Хаверц подвел итоги матча 18-го тура чемпионата Англии против «Ипсвича» (1:0).

«Конечно, три очка дома — это здорово. Сложный соперник, было трудно его сломить. У них не было подходящего шанса, поэтому мы хорошо контролировали игру. Мы все равно могли забить еще один или два гола. Это АПЛ, здесь каждая команда сильна. Мы гордимся победой. Домашние игры очень важны для нас, мы чувствуем энергию болельщиков», — приводит слова Хаверца Amazon Prime.

После этого матча «Арсенал» с 36 очками поднялся на второе место в турнирной таблице, «Ипсвич» с 12 очками — на предпоследней строчке.

Кай Хаверц
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Ипсвич Таун
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«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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«Арсенал» победил «Ипсвич» и поднялся на второе место в таблице АПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 17 13 3 1 40-17 42
2
 Арсенал 18 10 6 2 35-16 36
3
 Челси 18 10 5 3 38-21 35
4
 Нот. Форест 18 10 4 4 24-19 34
5
 Ньюкасл 18 8 5 5 30-21 29
6
 Борнмут 18 8 5 5 27-21 29
7
 Ман. Сити 18 8 4 6 30-26 28
8
 Фулхэм 18 7 7 4 26-23 28
9
 Астон Вилла 18 8 4 6 26-29 28
10
 Брайтон 18 6 8 4 27-26 26
11
 Брентфорд 18 7 3 8 32-32 24
12
 Тоттенхэм 18 7 2 9 39-26 23
13
 Вест Хэм 18 6 5 7 23-30 23
14
 МЮ 18 6 4 8 21-24 22
15
 Эвертон 17 3 8 6 15-22 17
16
 Кр. Пэлас 18 3 8 7 18-26 17
17
 Вулверхэмптон 18 4 3 11 29-40 15
18
 Лестер 18 3 5 10 22-40 14
19
 Ипсвич 18 2 6 10 16-33 12
20
 Саутгемптон 18 1 3 14 11-37 6
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26.12 15:30
Ман. Сити – Эвертон
 1 : 1
26.12 18:00
Борнмут – Кр. Пэлас
 0 : 0
26.12 18:00
Челси – Фулхэм
 1 : 2
26.12 18:00
Ньюкасл – Астон Вилла
 3 : 0
26.12 18:00
Нот. Форест – Тоттенхэм
 1 : 0
26.12 18:00
Саутгемптон – Вест Хэм
 0 : 1
26.12 20:30
Вулверхэмптон – МЮ
 2 : 0
26.12 23:00
Ливерпуль – Лестер
 3 : 1
27.12 22:30
Брайтон – Брентфорд
 0 : 0
27.12 23:15
Арсенал – Ипсвич
 1 : 0
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Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 16
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 13
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 12
П
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 11
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 6
И К Ж
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 10 2 2
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Манчестер Юнайтед

 18 1 1
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 14 1 5
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