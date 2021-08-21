Хаверц пожертвовал 200 тысяч евро жертвам наводнения в Германии

Полузащитник «Челси» Кай Хаверц сделал пожертвование жертвам наводнения Германии. 22-летний футболист перевел 200 тысяч евро.

«Надеюсь, что, начав эту кампанию в поддержку Красного Креста Германии, я смогу вдохновить других дать все, что в их силах, чтобы помочь. Я был так шокирован, когда впервые увидел фотографии случившегося, мне было трудно понять, через что сейчас проходят люди, но знал, что должен что-то сделать.

Пожертвовав деньги, мы можем помочь Красному Кресту Германии в его усилиях по оказанию помощи, чтобы средства доходили до людей, которые больше всего в них нуждаются", — цитирует Evening Standard Хаверца.