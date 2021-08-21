Хаверц пожертвовал 200 тысяч евро жертвам наводнения в Германии
Полузащитник «Челси» Кай Хаверц сделал пожертвование жертвам наводнения Германии. 22-летний футболист перевел 200 тысяч евро.
«Надеюсь, что, начав эту кампанию в поддержку Красного Креста Германии, я смогу вдохновить других дать все, что в их силах, чтобы помочь. Я был так шокирован, когда впервые увидел фотографии случившегося, мне было трудно понять, через что сейчас проходят люди, но знал, что должен что-то сделать.
Пожертвовав деньги, мы можем помочь Красному Кресту Германии в его усилиях по оказанию помощи, чтобы средства доходили до людей, которые больше всего в них нуждаются", — цитирует Evening Standard Хаверца.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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