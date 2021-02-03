Хаверц и Зума могут пропустить матч «Челси» против «Тоттенхэма»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель сообщил 3 февраля, что защитник Курт Зума и полузащитник Кай Хаверц могут пропустить матч 22-го тура чемпионата Англии против «Тоттенхэма».

«Сегодня у нас возникло две проблемы на тренировках. У Зума и Хаверца небольшие повреждения, сейчас они оба проходят обследование. Их участие в матче с «Тоттенхэмом» под вопросом, все остальные футболисты готовы играть», — цитирует Goal Тухеля.

Матч «Тоттенхэм» — «Челси» состоится в четверг, 4 февраля. Начало — в 23.00 (мск).