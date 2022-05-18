Хаверц, Чилуэлл и Вернер пропустят матч «Челси» против «Лестера»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал о травмированных игроках перед перенесенным матчем 27-го тура АПЛ против «Лестера».

«Хаверц попробует себя на тренировке, вчера он тренировался индивидуально, так что он под большим вопросом. Вернер выбыл из строя с подколенным сухожилием. Чилуэлл вернулся к командным тренировкам, что вчера стало очень хорошей новостью и большим подъемом для всех. Было приятно снова видеть его на тренировках, но, конечно, он не сможет принять участие в матче. У Ковачича сильно распухла лодыжка после финала Кубка Англии, он не тренировался, поэтому я не уверен, что будет в заявке», — приводит слова Тухеля BBC Sport.

Также встречу с «Лестером» пропустит защитник Андреас Кристенсен, который покинет клуб по окончании сезона.

Матч «Челси» — «Лестер» пройдет 19 мая и начнется в 22.00 мск.