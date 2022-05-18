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Сегодня, 17:06

Хаверц, Чилуэлл и Вернер пропустят матч «Челси» против «Лестера»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал о травмированных игроках перед перенесенным матчем 27-го тура АПЛ против «Лестера».

«Хаверц попробует себя на тренировке, вчера он тренировался индивидуально, так что он под большим вопросом. Вернер выбыл из строя с подколенным сухожилием. Чилуэлл вернулся к командным тренировкам, что вчера стало очень хорошей новостью и большим подъемом для всех. Было приятно снова видеть его на тренировках, но, конечно, он не сможет принять участие в матче. У Ковачича сильно распухла лодыжка после финала Кубка Англии, он не тренировался, поэтому я не уверен, что будет в заявке», — приводит слова Тухеля BBC Sport.

Также встречу с «Лестером» пропустит защитник Андреас Кристенсен, который покинет клуб по окончании сезона.

Матч «Челси» — «Лестер» пройдет 19 мая и начнется в 22.00 мск.

Матео Ковачич
Тимо Вернер
ФК Лестер
ФК Челси
Кай Хаверц
Томас Тухель
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И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 37 28 6 3 96-24 90
2
 Ливерпуль 37 27 8 2 91-25 89
3
 Челси 36 20 10 6 73-31 70
4
 Тоттенхэм 37 21 5 11 64-40 68
5
 Арсенал 37 21 3 13 56-47 66
6
 МЮ 37 16 10 11 57-56 58
7
 Вест Хэм 37 16 8 13 59-48 56
8
 Вулверхэмптон 37 15 6 16 37-40 51
9
 Брайтон 37 11 15 11 39-43 48
10
 Лестер 36 13 9 14 57-57 48
11
 Ньюкасл 37 12 10 15 42-61 46
12
 Брентфорд 37 13 7 17 47-54 46
13
 Кр. Пэлас 36 10 15 11 47-43 45
14
 Астон Вилла 36 13 5 18 49-50 44
15
 Саутгемптон 37 9 13 15 42-63 40
16
 Эвертон 36 10 6 20 39-59 36
17
 Лидс 37 8 11 18 40-78 35
18
 Бернли 36 7 13 16 32-50 34
19
 Уотфорд 37 6 5 26 33-75 23
20
 Норвич 37 5 7 25 23-79 22
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16.04 14:30
Тоттенхэм – Брайтон
 0 : 1
16.04 17:00
МЮ – Норвич
 3 : 2
16.04 17:00
Саутгемптон – Арсенал
 1 : 0
16.04 17:00
Уотфорд – Брентфорд
 1 : 2
17.04 16:15
Вест Хэм – Бернли
 1 : 1
17.04 16:15
Ньюкасл – Лестер
 2 : 1
10.05 22:00
Астон Вилла – Ливерпуль
 1 : 2
11.05 21:30
Лидс – Челси
 0 : 3
11.05 22:15
Вулверхэмптон – Ман. Сити
 1 : 5
19.05 21:45
Эвертон – Кр. Пэлас
 - : -
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Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 22
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 21
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

 18
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 9
Деян Кулушевски

Деян Кулушевски

Тоттенхэм Хотспур

 8
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 29 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 26 1 9
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 20 1 7
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