Хавьер Тебас: «CAS мертв, «Манчестер Сити» тратил нефтедоллары»

Глава ла лиги Хавьер Тебас отреагировал на отмену дисквалификации «Манчестер Сити» из еврокубков из-за нарушения правил финансового фэйр-плей. Также он остался недоволен действиями Спортивного арбитражного суда (CAS).

— Все мы знаем, что сделал «Манчестер Сити», — приводит слова Тебаса ESPN. — Когда УЕФА наложил на них санкции, это не стало сюрпризом для большинства футбольных людей. Было ощущение торжества справедливости в отношении клубов, которыми владеют целые страны. Другой такой клуб — это «ПСЖ».

«Сити» выступит в Лиге Чемпионов в следующем сезоне, но не потому что они действовали правильно, а потому что CAS ошибся. CAS оштрафовал их на 10 миллионов евро, это не просто так. Это штраф за отказ содействовать расследованию УЕФА. С чего бы им это делать? CAS мертв. У меня были сомнения насчет CAS много лет, там отсутствует прозрачность.

За последние пять лет «Сити», наравне с ПСЖ, потратил больше всех. «Сити» покупал не за счет своих ресурсов, как это делал «Манчестер Юнайтед». Они тратили нефедоллары — деньги, заработанные ОАЭ с продажи нефти.