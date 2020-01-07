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Хавбек «Тоттенхэма» Сиссоко перенес операцию на колене. Он вернется на поле в апреле

20:14
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Полузащитник «Тоттенхэма» Мусса Сиссоко во вторник перенес операцию на медиальной коллатеральной связке правого колена, сообщает пресс-служба «шпор».

Медицинский штаб «Тоттенхэма» рассчитывает, что 30-летний француз вернется к тренировкам в апреле 2020-го.

Сиссоко получил повреждение 1 января в матче 21-го тура АПЛ против «Саутгемптона» (0:1).

В текущем сезоне хавбек провел 26 матчей за «Тоттенхэм», забил два гола и сделал две результативные передачи.

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