Хавбек «Тоттенхэма» Биссума извинился за употребление веселящего газа

Полузащитник «Тоттенхэма» Ив Биссума извинился за то, что в своей соцсети опубликовал видео, на котором он вдыхает веселящий газ. Хавбек показал ролик, на которых он запечатлен с шаром с закисью азота.

«Я хочу извиниться за эти видео. Это серьезный недостаток рассудительности», — цитирует 27-летнего игрока L'Equipe.

Он добавил, что осознает, насколько серьезна ситуация и связанные с этим риски для здоровья.

«Тоттенхэм» сообщил, что начал внутреннее расследование по поводу поведения игрока.

В прошлом сезоне футболист провел 28 матчей за в АПЛ, не отметившись результативными действиями.