Хавбек «Тоттенхэма» Бентанкур потерял сознание во время матча с «Ливерпулем»

Полузащитник «Тоттенхэма» Родриго Бентанкур потерял сознание в матче с «Ливерпулем» в полуфинале Кубка английской лиги.

На 8-й минуте уругваец пытался достать до мяча головой после подачи углового, но неудачно приземлился на газон и упал.

После оказания медиками первой помощи, ему надели кислородную маску и унесли на носилках. Болельщики обеих команд в это время аплодировали. На 15-й минуте Бентанкура заменил Бреннан Джонсон.