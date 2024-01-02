Хавбек Соучек продлил контракт с «Вест Хэмом»

Полузащитник Томаш Соучек подписал новый контракт с «Вест Хэмом», сообщается на официальном сайте клуба. Соглашнеие рассчитано до 2027 года.

Цвета командцы Соучек защищает с 2020 года. В «Вест Хжме» он провел 182 встречи, в которых отметился 30 забитыми мячами.

В этом розыгрыше чемпионата Англии 28-летний чех провел 18 матчей, в которых отметился пятью забитыми мячами и одной голевой передачей. После 19 туров «Вест Хэм» набрал 33 балла и находится на шестой позиции.