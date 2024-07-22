Хавбек сборной Бельгии Онана перешел в «Астон Виллу»

«Астон Вилла» объявила о переходе 22-летнего полузащитника «Эвертона» и сборной Бельгии Амаду Онана.

Онана выступал за клуб из Ливерпуля с 2022 года. В прошлом сезоне 22-летний футболист провел 37 матчей за «ирисок» во всех турнирах, в которых забил два гола. Рыночная стоимость хавбека составляет 50 миллионов евро по данным портала Transfermarkt.

На прошедшем чемпионате Европы-2024 Онана принял участие в четырех встречах, не отметившись результативными действиями.