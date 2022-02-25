Хавбек «МЮ» Санчо рассказал, какого играть с Роналду в одной команде

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо рассказал о своих первых эмоциях, когда он увидел форварда Криштиану Роналду в раздевалке английского клуба.

«Здорово играть с футболистом, которого называют величайшим в истории. Это сумасшествие. Когда Роналду впервые зашел в раздевалку, я был ошеломлен, я не мог поверить, что буду играть с Криштиану в «МЮ», — цитирует Санчо ВВС.

37-летний португалец Роналду перешел из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» в конце августа 2021 года. В этом сезоне он провел 22 матча в АПЛ, забив 9 голов и сделав 3 результативные передачи.