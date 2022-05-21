Хавбек «Манчестер Сити» Фоден второй год подряд назван лучшим молодым игроком АПЛ

Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден получил награду лучшему молодому игроку АПЛ по итогам сезона-2021/22. Футболист стал лучшим второй год подряд, сообщает пресс-служба лиги.

В текущем сезоне чемпионата Англии Фоден провел 27 матчей, в которых забил девять мячей и сделал пять ассистов.

«Манчестер Сити» после 37 туров АПЛ занимает 1-е место в турнирной таблице, набрав 90 очков. 22 мая горожане сыграют с «Астон Виллой». Начало — в 18.00 мск.