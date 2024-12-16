Фоден: «Ман Сити» контролировал игру с «МЮ». Кажется, дело в психологии»

Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден назвал причины поражения в матче с «Манчестер Юнайтед» (1:2) в 16-м туре АПЛ.

«Очень [разочарован] - игра была в наших руках. Вели 1:0, контролировали игру. Мы много владели мячом. Я не знаю, что происходит, но мы потеряли концентрацию, и соперник забил два гола», — цитирует игрока BBC.

Фоден заявил, что у игроков «Манчестер Сити» есть проблемы с психологией.

«Вначале, когда проигрываешь пару игр, нет. Но когда это происходит часто, кажется, что дело в психологии. Нам нужно выбраться из этого состояния, вернуться на путь побед и снова поднять голову», — сказал он.

«Ман Сити» с 27 очками занимает 5-е место в таблице чемпионата Англии. «МЮ» набрал 22 очка и поднялся на 12-ю строчку.