Хавбек «Ливерпуля» Алькантара стал лучшим игроком команды в апреле
Полузащитник «Ливерпуля» Тьяго Алькантара назван лучшим футболистом команды в апреле, сообщает пресс-служба клуба.
31-летний испанец получил приз лучшему игроку месяца в «Ливерпуле» в первый раз в этом сезоне. В апреле он провел 9 матчей, 7 раз выходив в стартовом составе.
В нынешнем розыгрыше хавбек сыграл за «Ливерпуль» в 37 играх во всех турнирах, забив два гола, а также отдав четыре результативные передачи. Его команда идет на втором месте в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего «Сити» на 1 очко.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|37
|28
|6
|3
|96-24
|90
|
2
|Ливерпуль
|37
|27
|8
|2
|91-25
|89
|
3
|Челси
|36
|20
|10
|6
|73-31
|70
|
4
|Тоттенхэм
|37
|21
|5
|11
|64-40
|68
|
5
|Арсенал
|37
|21
|3
|13
|56-47
|66
|
6
|МЮ
|37
|16
|10
|11
|57-56
|58
|
7
|Вест Хэм
|37
|16
|8
|13
|59-48
|56
|
8
|Вулверхэмптон
|37
|15
|6
|16
|37-40
|51
|
9
|Брайтон
|37
|11
|15
|11
|39-43
|48
|
10
|Лестер
|36
|13
|9
|14
|57-57
|48
|
11
|Ньюкасл
|37
|12
|10
|15
|42-61
|46
|
12
|Брентфорд
|37
|13
|7
|17
|47-54
|46
|
13
|Кр. Пэлас
|36
|10
|15
|11
|47-43
|45
|
14
|Астон Вилла
|36
|13
|5
|18
|49-50
|44
|
15
|Саутгемптон
|37
|9
|13
|15
|42-63
|40
|
16
|Эвертон
|36
|10
|6
|20
|39-59
|36
|
17
|Лидс
|37
|8
|11
|18
|40-78
|35
|
18
|Бернли
|36
|7
|13
|16
|32-50
|34
|
19
|Уотфорд
|37
|6
|5
|26
|33-75
|23
|
20
|Норвич
|37
|5
|7
|25
|23-79
|22
Результаты / календарь
1 тур
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|16.04
|14:30
|
Тоттенхэм – Брайтон
|0 : 1
|16.04
|17:00
|
МЮ – Норвич
|3 : 2
|16.04
|17:00
|
Саутгемптон – Арсенал
|1 : 0
|16.04
|17:00
|
Уотфорд – Брентфорд
|1 : 2
|17.04
|16:15
|
Вест Хэм – Бернли
|1 : 1
|17.04
|16:15
|
Ньюкасл – Лестер
|2 : 1
|10.05
|22:00
|
Астон Вилла – Ливерпуль
|1 : 2
|11.05
|21:30
|
Лидс – Челси
|0 : 3
|11.05
|22:15
|
Вулверхэмптон – Ман. Сити
|1 : 5
|19.05
|21:45
|
Эвертон – Кр. Пэлас
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|22
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|21
|
|
Криштиану Роналду
Манчестер Юнайтед
|18
|П
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|9
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|9
|
|
Деян Кулушевски
Тоттенхэм Хотспур
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Эзри Конса
Астон Вилла
|29
|1
|4
|
|
Гранит Джака
Арсенал
|26
|1
|9
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|20
|1
|7
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