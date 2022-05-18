Хавбек «Ливерпуля» Алькантара стал лучшим игроком команды в апреле

Полузащитник «Ливерпуля» Тьяго Алькантара назван лучшим футболистом команды в апреле, сообщает пресс-служба клуба.

31-летний испанец получил приз лучшему игроку месяца в «Ливерпуле» в первый раз в этом сезоне. В апреле он провел 9 матчей, 7 раз выходив в стартовом составе.

В нынешнем розыгрыше хавбек сыграл за «Ливерпуль» в 37 играх во всех турнирах, забив два гола, а также отдав четыре результативные передачи. Его команда идет на втором месте в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего «Сити» на 1 очко.