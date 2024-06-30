Хавбек «Фулхэма» Пальиньи рассказал, что думает о своем будущем

Полузащитник «Фулхэма» и сборной Португалии Жоау Пальиньи хочет продолжить карьеру в «Баварии».

«Я сосредоточен на чемпионате Европы. Что касается моего будущего на клубном уровне, то оба клуба знают, где я хочу играть через несколько месяцев», — цитирует Пальинью B24.

Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что Пальинья договорился с «Баварией» об условиях личного контракта.

В прошедшем сезоне 28-летний футболист провел 40 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и сделал одну голевую передачу. Стоимость игрока — 55 миллионов евро. Контракт рассчитан до лета 2028 года.