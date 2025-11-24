Хавбек «Эвертона» Гуйе получил красную карточку за пощечину одноклубнику Кину в матче с «МЮ»

Полузащитник «Эвертона» Идрисса Гуйе был удален в начале матча с «Манчестер Юнайтед» в 12-м туре чемпионата Англии.

В одном из игровых эпизодов хавбек высказал недовольство игрой одноклубника — защитника «ирисок» Майкла Кина. После толчка со стороны британца, сенегалец дал ему пощечину. Главный арбитр Тони Харрингтон сразу показал Гуйе красную карточку.

«Эвертон» после 11 туров набрал 15 очков и занимает 13-е место в таблице АПЛ. «МЮ» с 18 очками — на 10-й строчке.