Хавбек «Челси» Ковачич может перейти в «Манчестер Сити»

Полузащитник «Челси» Матео Ковачич может продолжить карьеру в «Манчестер Сити», сообщает Todofichajes.

По информации издания, «горожане» планируют приобрести Ковачича в качестве замены Илкаю Гюндогану, который с большой вероятностью покинет «Челси» летом.

Ковачич играет за «Челси» с лета 2019 года.

В текущем сезоне 28-летний хорват сыграл 23 матча во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.