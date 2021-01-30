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Хавбек «Астон Виллы» Лансбери перешел в «Бристоль»

08:30
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«Астон Вилла» объявила о разрыве контракта с полузащитником Хенри Лансбери.

30-летний англичанин подписал полугодичное соглашение с «Бристолем», выступающим в чемпионшипе — втором по силе дивизионе чемпионата Англии.

Лансбери выступал за «Астон Виллу» с зимы 2017 года. В сезоне-2020/21 футболист провел за команду 3 матча и отдал 1 результативную передачу.

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