Хавбек «Астон Виллы» Лансбери перешел в «Бристоль»

«Астон Вилла» объявила о разрыве контракта с полузащитником Хенри Лансбери.

30-летний англичанин подписал полугодичное соглашение с «Бристолем», выступающим в чемпионшипе — втором по силе дивизионе чемпионата Англии.

Лансбери выступал за «Астон Виллу» с зимы 2017 года. В сезоне-2020/21 футболист провел за команду 3 матча и отдал 1 результативную передачу.