Хавбек «Астон Виллы» Лансбери перешел в «Бристоль»
08:30
«Астон Вилла» объявила о разрыве контракта с полузащитником Хенри Лансбери.
30-летний англичанин подписал полугодичное соглашение с «Бристолем», выступающим в чемпионшипе — втором по силе дивизионе чемпионата Англии.
Welcome to #BristolCity, Henri Lansbury! ?? pic.twitter.com/Q0YWe3N8Av— Bristol City FC (@BristolCity) January 29, 2021
Лансбери выступал за «Астон Виллу» с зимы 2017 года. В сезоне-2020/21 футболист провел за команду 3 матча и отдал 1 результативную передачу.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю